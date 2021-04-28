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Донецкий юридический институт–переселенец стал университетом

28 апреля 2021, 17:14

Донецкий юридический институт–переселенец стал университетом

Донецкий юридический институт МВД Украины, который находится в Мариуполе, получил статус университета. Об этом сообщил ректор вуза, профессор Сергей Витвицкий в своем обращении.

Сегодня, 28 апреля, институт празднует 60-летие. За это время ДЮИ пережил много событий: становление и развитие в Донецке, переезд в Кривой Рог и Мариуполь в связи с военной агрессией на Донбассе. Коллективу вуза пришлось начинать все сначала.

Как отмечает ректор, новый статус – это «акт высокого государственного и общественного признания заслуг» работников вуза.

«Это событие очень значимо не только для самого учреждения высшего образования, но и для всей Донецкой области. Ведь Донецкий государственный университет внутренних дел – единственное заведение со специфическими условиями обучения на территории Донецкой области», – подчеркивает Витвицкий.

Сейчас Донецкий юридический институт насчитывает более 35 тысяч выпускников.

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Донецк. Мариуполь
Организации
Университет вузы-переселенцы

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