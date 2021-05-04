Херсонская область сегодня относится к «желтой зоне». Это значит, что майские праздники в городах области, среди которых курортный Геническ, проходят со смягченными ограничениями. Кафе и рестораны принимают посетителей, массовые мероприятия разрешены, но с соблюдением дистанции. Эпидемиологическая ситуация может измениться в любой момент, в любой области Украины. Тем не менее, к курортному сезону у моря готовятся все. Например, Геническ начал готовиться к приему туристов раньше обычного. Уже к концу апреля набережную и городской пляж очистили от водорослей и мусора.

Геническ сегодня считается одним из самых доступных морских курортов в Украине. Недорогой курорт на Азовском море популярен благодаря климату и природным факторам. Это уникальная природная лечебница с благоприятным климатом, целебным воздухом, богатыми минералами лечебными грязями, рапой, целебной голубой глиной. Об этом пишет сайт «ЛовиЛето».

В Геническе можно выбрать отдых как в турбазе, так и в минипансионате или отеле. В прошлом году в городе работали около 40 объектов размещения. В сезоне-2021 их стало больше – около 50. Цены за проживание начинают «кусаться» как правило в самый разгар лета, а май, июнь и сентябрь – на «разогреве». Тем не менее, отдых в Геническе считают недорогим. Стоимость проживания с человека в сутки стартует от 100 гривен. Жилье класса «люкс» тоже есть: от 1500 гривен, но не с человека, а за номер.

При выборе жилья в частном секторе нужно сразу обратить внимание на его удаленность от побережья. Близкими к морю считают улицы Суворова, Горького, Азовская, Советская. Улицы, которые проходят непосредственно вдоль городского пляжа: Приморская, Кирова, Свердлова. Список пансионатов и баз отдыха в Геническе, которые планируют работать в сезоне-2021, можно посмотреть по этой ссылке .

Геническ имеет достаточно развитую инфраструктуру, в нем есть рынки (в том числе рыбный), магазины, банки, аптеки, кафе, рестораны, кинотеатр и другие развлечения. Как правило, это парк аттракционов, аллея сказок, дискотеки.



Среди достопримечательностей – церковь Рождества Богородицы и Генический краеведческий музей.



Город соединяется с Арабатской косой, рядом расположен залив Сиваш. Туроператоры предупреждают: не стоит считать Геническ и Арабатскую стрелку одним курортом. Тем, кто хочет отдыхать на косе, следует искать в сети информацию о поселках Геническая Горка (Генгорка), Счастливцево и Стрелковое.