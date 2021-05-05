Беспилотник ОБСЕ обстреляли, когда он летел над позициями «ДНР» на окраине Донецка

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ малого радиуса был обстрелян 2 мая в поселке Александровка под Донецком. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Находясь на северо-западной окраине Александровки <...> и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого было сообщено заранее, наблюдатели слышали 8 очередей и выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 1,2 км к северо-западу», — отмечается в сообщении.



По оценке СММ ОБСЕ, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшем над позициями вооруженных формирований группировки «ДНР» примерно в 1,2 км к юго-западу от местоположения наблюдателей. Команда миссии приземлила беспилотник и покинула этот район.



Во время полета БПЛА также подвергался воздействию помех сигналу GPS, по оценке наблюдателей, в результате вероятного глушения.

Группировка «ДНР» неоднократно препятствовала работе нблюдателей ОБСЕ в прифронтовой Александровке.