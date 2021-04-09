Группу наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пятый раз за последние несколько недель боевики не пропустили через свой блокпост в районе поселка Александровка.



В отчете Миссии говорится, что очередной запрет от незаконных вооруженных формирований в Донецкой области прозвучал 8 апреля, когда наблюдатели попытались обменяться прицепами с другим патрулем СММ из подконтрольных правительству районов.



«…член вооруженных формирований подошел к первому патрулю Миссии и попросил наблюдателей открыть прицепы для проведения визуального осмотра. Сотрудники СММ отказались это сделать, поскольку прицепы были закрыты как дипломатические контейнеры, и остались стоять на блокпосте», — говорится в отчете миссии.



Автомобили так и не пропустили в течение 8 апреля. Наблюдателям пришлось вернуться в Донецк.

В начале апреля СММ ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в результате поражения огнем из стрелкового оружия в неподконтрольной властям Александровке в Донецкой области.



3 апреля на блокпосту «ДНР» в Старомихайловке вооруженный боевик запретил патрулю миссии проезд в западном направлении, сославшись на приказы от своих командиров.