В полиции рассказали о нарушениях 8 и 9 мая: открыто 13 уголовных производств

Полиция открыла 13 уголовных производств из-за нарушений во время празднования Дня победы над нацизмом в Украине 8 и 9 мая. Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.



«Полиция и все структуры, которые входят в систему МВД, практически вторую неделю работают в усиленном режиме. И хочу сказать, что как на пасхальных праздниках, так и вчерашний-позавчерашний день серьезных нарушений не было. Было 13 уголовных дел открыто. Много это или мало, когда состоялось более 700 мероприятий, приняли участие свыше 50 тысяч человек? Я считаю, что это очень мало, что полиция справилась с этими задачами», — заявил советник Авакова.



Апостол рассказал о причинах открытия уголовных производств:



«Это изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики. В Запорожской области четыре таких случая есть, в Закарпатской, Сумской — два, в Луганской, Одесской, Николаевской — один. Во Львовской области это было надругательство над памятником».



По его словам, такая статистика является «ложкой дегтя в бочке меда» и не портит общую картину для страны.