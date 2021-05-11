Медведчук заявил, что находится в Украине и не намерен скрываться от правосудия

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что находится в Украине и не будет «прятаться от правосудия». Его заявление опубликовала пресс-служба партии.



Медведчук утверждает, что Генпрокуратура провела обыски у него дома и в офисе, «выполняя противозаконный приказ власти, грубо нарушая Конституцию и законы Украины».



«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», – заявил нардеп.



Он считает все происходящее «политической расправой» за его политическую позицию.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей», – заявил Виктор Медведчук.

11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По словам генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 Уголовного кодекса Украины, «и никакой политики здесь нет».



Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Виктор Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на Прикерченском шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с замглавы российского правительства.



Кроме обвинений в хищении национальных ресурсов, нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак фигурируют еще в двух эпизодах уголовного производства.