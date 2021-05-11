Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Медведчук заявил, что находится в Украине и не намерен скрываться от правосудия

11 мая 2021, 22:30

Медведчук заявил, что находится в Украине и не намерен скрываться от правосудия

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что находится в Украине и не будет «прятаться от правосудия». Его заявление опубликовала пресс-служба партии.

Медведчук утверждает, что Генпрокуратура провела обыски у него дома и в офисе, «выполняя противозаконный приказ власти, грубо нарушая Конституцию и законы Украины».

«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», – заявил нардеп.

Он считает все происходящее «политической расправой» за его политическую позицию.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей», – заявил Виктор Медведчук.

11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По словам генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 Уголовного кодекса Украины, «и никакой политики здесь нет».

Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Виктор Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на Прикерченском шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с замглавы российского правительства.

Кроме обвинений в хищении национальных ресурсов, нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак фигурируют еще в двух эпизодах уголовного производства.

Читайте также:

Глава СБУ: Виктор Медведчук находится в Украине, Тарас Козак выехал в РФ

Еще по теме

Люди
Виктор Медведчук
Прочее
госизмена Обыски

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
13:45
«ДНР» показала гостю-единоросу массовое шествие во время пандемии
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
09:26
«ЛНР» заявила о восьми заболевших COVID-19
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
22:30
Медведчук заявил, что находится в Украине и не намерен скрываться от правосудия
22:19
Штаб ООС: Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции
21:32
Ахметов все еще отказывается посещать матчи «Шахтера», хоть «уже сто раз пожалел»
21:31
Группа «Любэ» выступает на концерте «ДНР» в Донецке
20:28
В РФ заявили, что полмиллиона жителей ОРДЛО с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму
19:55
Президент Зеленский подписал закон о заочном осуждении
19:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 мая
19:33
В СБУ рассказали, как Медведчук и Козак передали спецслужбам РФ сведения гостайны
19:07
Глава СБУ: Виктор Медведчук находится в Украине, Тарас Козак выехал в РФ
18:43
Дело Медведчука: Следствие обнародовало разговор политика с кремлевским куратором
18:18
Итальянские СМИ назвали имя нового тренера «Шахтера»
18:08
Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу по интеграции Украины в НАТО на 2021 год
17:55
Записавшимся на вакцинацию от COVID-19 через «Дію» будут делать прививки по выходным
17:30
Охрана Медведчука не дает провести обыск в доме политика и вручить ему подозрение – СМИ
17:16
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса
все новости
ВИДЕО
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция