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Красный Крест помог отремонтировать более 13,5 тысяч поврежденных обстрелами домов на Донбассе

14 мая 2021, 15:28

Красный Крест помог отремонтировать более 13,5 тысяч поврежденных обстрелами домов на Донбассе

За последние три года Международный комитет Красного Креста (МККК) помог отремонтировать более 13,5 тысяч домов по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом рассказала глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что общалась с людьми по обе стороны линии соприкосновения, и многие из них смогли улучшить свои условия жизни при гуманитарной поддержке международных организаций, в том числе для восстановления жилья.

«В 2021 году наши планы включают ремонт более 3700 домов для семей, чтобы они могли проживать в более достойных услвоиях после того, как их родные дома были разрушены в результате боевых действий», – сказала Флоранс Жиллет.

По ее словам, все эти люди продолжают сообщать МККК о последствиях для их психического здоровья из-за того, что они постоянно живут в страхе из-за продолжающихся боевых действий.

«Нашей ежедневной задачей является помощь этим громадам, чтобы они могли укрепить свою стойкость, основать небольшой торговый бизнес, выращивать животных или выращивать овощи, и таким образом улучшать свои условия жизни», – добавила глава миссии МККК в Украине.

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