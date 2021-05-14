На Донбассе возросло количество атак на гражданские инфраструктурные объекты – МККК

В зоне боевых действий на Донбассе с недавнего времени увеличилось количество нападений на инфраструктурные объекты. Об этом сообщила глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт на пресс-конференции в Киеве.



Она отметила, что усиленное соблюдение режима тишины, которое установилось в прошлом году, позволило провести работы по восстановлению домов, которые были разрушены вследствие боевых действий.



«Впервые за много лет Красному Кресту удалось поддержать восстановление домов на территориях, которые находятся очень близко к линии соприкосновения, например, это "красная зона" около Марьинки», – сказала Флоранс Жиллет.



По ее словам, боевые действия, которые возобновились в конце декабря, привели к новым жертвам. Люди погибали или вследствие обстрелов, или в результате попадания на взрывоопасные остатки войны. Снова разрушались дома и строения.



«С недавнего времени мы наблюдаем увеличение количества нападений на инфраструктурные объекты, в том числе на сети водоснабжения, насосные станции в Горловке, на школы, и буквально на прошлой неделе атаке подверглась больница в Красногоровке. Только за последние две недели было повреждено 7 инфраструктурных объектов», – сообщила глава миссии МККК в Украине.



Она добавила, что это случилось через несколько дней после того, как Совбез ООН единогласно принял резолюцию №2573 о защите объектов, критически необходимых для выживания гражданского населения.



«МККК активно поддерживал принятие этой резолюции, и в духе этого документа мы продолжаем настаивать на том, что во время войны необходимо соблюдать международное гуманитарное право. Жизнь и имущество гражданских лиц должны быть защищены. Для обеспечения этой защиты те, кто носит оружие, должны принять все необходимые предупредительные меры и во время наступательных, и оборонных действий. Это остается единственным способом ограничить гуманитарные последствия конфликта, поскольку еще не были достигнуты договоренности о мире», – резюмировала Флоранс Жиллет.