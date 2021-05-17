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Повышение акциза и ренты. Минфин объяснил, как планирует собрать еще 60 миллиардов гривен

17 мая 2021, 09:58

Повышение акциза и ренты. Минфин объяснил, как планирует собрать еще 60 миллиардов гривен

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что предлагаемые изменения в Налоговый кодекс об увеличение поступлений в бюджет не затронут малый и средний бизнес. Об этом он сказал в программе «Подробности недели» на телеканале «Интер» в воскресенье вечером.

По словам министра, в частности, предлагается повысить размер ставок акциза — прежде всего, на алкоголь. Также поправки в Налоговый кодекс предполагают увеличение размера ренты за добычу полезных ископаемых. Кроме того, правительство планирует минимизировать схем уклонения оплаты НДС и возвращения валютной выручки.

«Речь не идет об усилении налоговой нагрузки. Речь об определенных секторах экономики, которые в определенны промежуток времени получили определенные преференции. Сейчас мы просто выравниваем правила игры на рынке для всех участников. Чтобы каждый бизнес, который работает в Украине, понимал, что он работает в конкурентных условиях», — подчеркнул Марченко.

Подготовленный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс даст возможность собирать с плательщиков дополнительно более 60 миллиардов гривен в год.

По итогам заседания 12 мая Кабинет министров одобрил этот законопроект. Теперь его рассмотрит Верховная Рада.

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