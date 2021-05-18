Донецкая область единственная в Украине снова перешла в «оранжевую» зону карантина

Согласно показателям эпидемической ситуации министерство здравоохранения переместило Донецкую область в «оранжевую» зону карантина. В то же время находившаяся там Черкасская область перешла в «желтую» зону.



В Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога – 101,5% при норме 100%.



Таким образом, сейчас Донетчина – это единственный регион в стране, который находится в «оранжевой» зоне карантина, остальные области включены – в «желтую» зону.



При этом шесть регионов уже имеют отдельные показатели, соответствующие «зеленой» зоне. Так, по допустимому проценту от эпидпорога в норму вошли Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области, а в Винницкой области также уровню «зеленой» зоны соответствует коэффициент выявления случаев инфицирования.