В Краматорске строят спорткомплекс с двумя бассейнами

Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Краматорске / Фото: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

В Краматорске идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами «Н2О-Classic». Объект входит в программу «Большое строительство», сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Сейчас завершены работы по устройству наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Проводятся отделочные работы, установка вентиляционной системы, укладка плитки и монтаж потолка. Внешне осталось уложить около 250 кв м тротуарной плитки, остальные работы по благоустройству уже завершили», – написал Кириленко в Facebook.



Спортивный комплекс включает две чаши бассейнов. Первый – 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек с глубиной в одной части до 3,5 метров, что позволит проводить занятия по синхронному плаванию. Вторая чаша размером 12 х 4 метра и глубиной до 1,3 метра – для детей.

Также проектом предусмотрены трибуны для зрителей. Планируется, что комплекс будет отвечать требованиям безбарьерности и доступности для людей с инвалидностью.