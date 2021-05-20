Обстрелы на Донбассе: Было неспокойно под Авдеевкой и Талаковкой

С начала текущих суток на Донбассе был один обстрел. Нарушение режима прекращение огня украинские военные зафиксировали в районе Авдеевки, где велась стрельба из станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Украинские военнослужащие не пострадали.



За прошедшие сутки, 20 мая, незаконные вооруженные формирования стреляли 1 раз. У Талаковки боевики стреляли из подствольных гранатометов.



Незаконные вооруженные формирования «ДНР» заявили, что в среду по ним стреляли на окраинах Донецка, под Горловкой и в поселке Спартак. В группировке «ЛНР» заявили, что обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Калиново.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 17 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 28 771 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 9 045 взрывов, 4 658 неопределенных пролетевших боеприпасов, 211 вспышек дульного пламени, 99 осветительных ракет, а также не менее 14 758 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.