УЗ запускает поезд из Лисичанска в Одессу

«Укрзализныця» в июне запускает поезд №269/270 Лисичанск-Одесса. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.



Из Лисичанска первый поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.



«Укрзализныця открывает возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов добраться к морю этим летом на поезде № 269/270 Лисичанск - Одесса», — сказано в сообщении.



Отправление из Лисичанска запланировано в 17:04, из Одессы — в 19:21. Прибытие в Одессу планируется в 12:10, в Лисичанск — в 15:34.

В УЗ на лето анонсировали запуск нескольких курортных направлений — Лисичанск - Одесса, Мариуполь - Одесса, Лисичанск - Николаев.