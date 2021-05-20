«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида

За среду, 19 мая, в отдельных районах Донецкой области медики провели 778 исследований, из которых выявлен 331 случай заболевания COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 человек.



Всего с начала пандемии на неподконтрольной территории Донецкой области заболели 36 481 человек:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3556 пациентов

выписаны – 30 206 человек

летальных случаев – 2719

За сутки выявлено 109 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 75. Всего на лечении 1735 пациентов с пневмониями, из них 709 на кислородной поддержке.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.





