Пяти городам на севере Донетчины сократят подачу воды

В Донецкой области в пятницу, 21 мая, сократят подачу воды ряду городов из-за работ по устранению порывов на Втором Донецком водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Порывы были обнаружены на участке от второго до третьего подъемов магистрального водопровода диаметром 1400 мм.



«Возможно сокращение подачи воды Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку с 6:00 21 мая до окончания ремонтно-восстановительных работ», – говорится в сообщении.



Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и нуждается в замене.

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