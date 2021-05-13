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Спецпроект: Нафтогаз построит водопровод в селах Святогорской ОТГ

13 мая 2021, 14:45

Спецпроект: Нафтогаз построит водопровод в селах Святогорской ОТГ

ООО «Надра Юзовская», акционером которой является НАК «Нафтогаз Украины», в рамках разведки и добычи газа на Юзовском участке, в 2021 году начнет несколько социальных проектов для сел Святогорской ОТГ. В частности, компания обещает решить проблему обеспечения людей чистой водой — построить новый водопровод. Об этом говорилось во время встречи с местными жителями села Хрестище, которая прошла в местном Доме культуры.

Представители Нафтогаза также рассказали, что в ближайших планах — ремонт местной амбулатории и строительство спортивной площадки. «Проекты будут начаты уже в 2021 году, после начала деятельности Надра Юзовская. Помимо этого, громада получит значительные налоговые отчисления, которыми сможет распоржаться по своему усмотрению», — отметил представитель ТОВ «Надра Юзовская» Евгений Баранов.

На встрече присутствовал глава Святогорской ОТГ Владимир Бандура, который сообщил, что работы по разведке и добыче газа начнутся только после того, как будут приняты все официальные решения. Перед этим должен быть диалог между представителями компании и местными жителями. «Я с громадой, и я на стороне громады. Моя задача — решить все вопросы для улучшения жизни людей, но все решения мы будем принимать вместе», — сказал он.

Во встрече приняли участие также представители общественности из Киева. В частности, Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко высказала опасения, что на территории Юзовской площади будут добывать сланцевый газ. Она призывала людей, местных жителей, выступать против инвестора. Ее мнение подхватили еще несколько местных общественных активистов, которые громко высказывали свою позицию.

Директор ТОВ «Надра Юзовская» Максим Витык на это сообщил, что добыча сланцевого газа в этой местности не планируется. Компания, которая принадлежит на 100% государственной НАК «Нафтогаз Украины» и контролируется государтсвом, намерена в первую очередь восстановить старые скважины, которые были пробурены уже давно, еще во время Советского союза. А после этого уже, если будет подтверждено наличие газа, бурить новые скважины. Но газ будет обычный, как в Полтавской или Харьковской областях.

По итогам дискуссии решили запланировать следующие встречи-обсуждения между представителями власти, компании и местных жителей, чтобы найти удовлетворяющие всех решения.

Нафтогаз — это крупнейшая в Украине группа компаний топливно-энергетического комплекса. Осуществляет полный цикл по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, хранения нефти и газа, а также поставка природного и сжиженного газа потребителям. Владеет 100% акций АО «Укргаздобыча» и ООО «Надра Юзовская».

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