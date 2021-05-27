«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 23 заболевших коронавирусной болезнью и 2 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



С начала пандемии формирование признает 4680 случаев COVID-19, из которых 4082 человека выписаны, 434 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 26 мая, в Украине выявили еще 3 509 заболевших коронавирусной болезнью, что на 114 больше, чем днем ранее. При этом, 16 867 человек выздоровели, 183 — умерли.