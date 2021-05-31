Для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создадут фонд и госагентство

Для восстановления инфраструктуры отдельных районов Донбасса после их возвращения под контроль Украины создадут специальный фонд, распоряжаться которым будет государственное агентство. Об этом в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом» рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.



По его словам, в вопросе восстановления разрушенной инфраструктуры Украина основывается на опыте других стран, которые также прошли вооруженные конфликты.



«Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов — создаётся фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры», — сказал Милованов.



В наблюдательный совет фонда могут входить все доноры, участвующие в его наполнении — как представители центральных и местных органов власти, так и представители международных компаний, частного бизнеса.



Предполагается, что фондом будет управлять специальное государственное агентство, которое непосредственно будет осуществлять процесс восстановления.



«Существуют разные модели. Стандартная модель — это создается центральный орган исполнительной власти, по сути — агентство, каких у нас много. Например, у нас есть Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Точно так же будет создано агентство восстановления инфраструктуры, или же более точно его было бы назвать — агентство восстановления экономики региона», — пояснил Милованов.



Под это агентство разработают законодательство, в котором пропишут цели и задачи ведомства, его структуру, принципы назначения руководства и прочее.



Предполагается, что в целом процессом восстановления Донбасса будет управлять госагентство — согласно разработанной им стратегии и плану работы. Но на отдельные направления могут быть привлечены международные компании, частный бизнес.



«Бывают случаи, когда привлекается международная компания, имеющая опыт восстановления. Этот вариант больше работает в отношении специфических вещей. Например, нужно восстановить трубопровод, или нужно восстановить только дороги. Обычно, когда более широкая ситуация, как у нас, тогда более вероятно, что это будет государственное агентство, которое на отдельные задачи может привлекать частный бизнес и международный бизнес», — резюмировал советник.