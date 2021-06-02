Более 2 тысяч случаев коронавируса фиксируют в Украине второй день подряд

За минувшие сутки, 1 июня, в Украине выявили 2 205 случаев коронавируса — это на 68 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 9 405 человек, а 158 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 206 836 человек. Из них 2 062 572 пациента выздоровели, а 50 857 человек скончались.



Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.



За день провели 64 876 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.