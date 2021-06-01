Более 2 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 31 мая, в Украине выявили 2 137 случаев коронавируса — это на 1 115 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 12 085 человек, а 163 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 204 631 человека. Из них 2 053 167 пациентов выздоровели, а 50 699 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.



Вчера провели 51964 тестирования на ковид.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.