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Более 2 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

01 июня 2021, 08:06

Более 2 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 31 мая, в Украине выявили 2 137 случаев коронавируса — это на 1 115 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 12 085 человек, а 163 умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 204 631 человека. Из них 2 053 167 пациентов выздоровели, а 50 699 человек скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

Вчера провели 51964 тестирования на ковид.

В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

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