На Донетчине задержали агента «ДНР», который прикрывался статусом партнера ООН

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали местного жителя, который собирал информацию для спецслужб «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчина был завербован представителями «министерства государственной безопасности ДНР», подконтрольного российским спецслужбам.
Оперативники СБУ установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
На выполнение заданий кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и Госпогранслужбы Украины в Донецкой области, а также перемещения личного состава и военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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