На Донетчине задержали агента «ДНР», который прикрывался статусом партнера ООН

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали местного жителя, который собирал информацию для спецслужб «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Мужчина был завербован представителями «министерства государственной безопасности ДНР», подконтрольного российским спецслужбам.



Оперативники СБУ установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



На выполнение заданий кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и Госпогранслужбы Украины в Донецкой области, а также перемещения личного состава и военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.