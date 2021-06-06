«ДНР» заявила о 106 новых случаях коронавируса, 19 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 106 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За сутки зарегистрировано 19 летальных случаев.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 39 963 случая заболевания COVID-19. Из них 32 089 человек выздоровели, летальных случаев — 3034.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 5 июня, в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 8 330 человек выздоровели, 42 — умерли.