В Донецкой области выявили пять новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 6 июня, в Донецкой области еще у пяти человек выявили коронавирус. О новых летальных случаях не сообщается. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области зафиксировано 89 751 случай заболевания ковидом. Из них 85 506 человек выздоровели, 2 278 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 30 человек, вторую дозу — 41 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 50 283 человека, вторую — 8 172 человека.