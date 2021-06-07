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Кабмин смягчил карантинные ограничения: Подробности

07 июня 2021, 20:58

Кабмин смягчил карантинные ограничения: Подробности

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о действующем в стране адаптивном карантине. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно обновленным правилам, теперь в Украине разрешается проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях, включая ночные клубы, а также в заведениях общественного питания.

При этом должно соблюдаться условие, что на одного человека выделяется 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.

Рестораны и кафе теперь могут работать круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Разрешается проведение концертов и массовых мероприятий при условии, что у всех участников и организаторов мероприятия будет в наличии отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.

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