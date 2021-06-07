Кабмин смягчил карантинные ограничения: Подробности

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о действующем в стране адаптивном карантине. Документ опубликован на сайте правительства.



Согласно обновленным правилам, теперь в Украине разрешается проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях, включая ночные клубы, а также в заведениях общественного питания.



При этом должно соблюдаться условие, что на одного человека выделяется 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности на более двух третей мест.



Рестораны и кафе теперь могут работать круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.



Разрешается проведение концертов и массовых мероприятий при условии, что у всех участников и организаторов мероприятия будет в наличии отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.



Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.