Ляшко: Летом в Украине карантин может быть ослаблен

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил, что летом может быть ослаблен карантин, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.



По его словам, в Украине уже существует карантинная, пандемическая усталость.



«Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления», – сказал он в интервью ТСН.



Ляшко добавил, что говорит о «золотой середине», когда нет вспышек, но у медицинской системы есть способность лечить и одновременно может развиваться экономика страны.



Кабинет министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 июня. Предусмотрено четыре уровня эпидопасности и показатели их определения – зеленый, желтый, оранжевый и красный. Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны.