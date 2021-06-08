ОБСЕ зафиксировала новые мины на Луганщине

Миссия ОБСЕ зафиксировала новые противотанковые мины по обе стороны от линии соприкосновения в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 3 июня примерно в 2,5 км от н. п. Новотошковское беспилотник миссии впервые зафиксировал 10 противотанковых мин, установленных поперек дороги, ведущей к н. п. Желобок. Кроме этого, были замечены около 65 противотанковых мин в поле примерно в 3,5 км от н. п. Троицкое.



По оценке наблюдателей миссии, мины установлены недавно и принадлежат Вооруженным силам Украины.



В 1,2 км к западо-северо-западу от н. п. Донецкий беспилотник миссии вновь зафиксировал 20 противотанковых мин, принадлежавших вооруженным формированиям, установленных поперек дороги, ведущей к Новотошковскому.

По данным ОБСЕ, Украина остается одной из самых загрязненных минами стран мира. С 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года миссия зафиксировала почти 20 тысяч мин с обеих сторон линии соприкосновения.