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У УЕФА нет претензий к форме сборной Украины. В России надеялись, что ее запретят

07 июня 2021, 13:34

У УЕФА нет претензий к форме сборной Украины. В России надеялись, что ее запретят

Союз европейский футбольных ассоциаций утвердил новую игровую форму сборной Украины по футболу для Чемпионата Европы 2020 года, на которой изображены границы страны, включающие Крым. Об этом в пресс-службе УЕФА сообщили российскому «Интерфаксу».

«Футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 была утверждена УЕФА в соответствии с действующими правилами экипировки», — отмечается в комментарии.

Накануне глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что национальная сборная выступит на Евро-2020 года в форме с контурами границ страны.

«Главным ее [формы] атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами», — заявил Павелко.

На форме также присутствуют слова лозунга «Слава Украине!» — «Героям слава!».

Дизайн формы украинской сборной вызвал негативную реакцию у почетного президента Российского футбольного союза Вячеслав Колоскова. Вчера он выразил уверенность, что «в УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму».

«Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой — не имеют право», — считает Колосков.

Сборная Украины по футболу на Евро-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года, сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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