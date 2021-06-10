Саммит G7: ЕС поднимет вопрос ответственности РФ в конфликте на Донбассе

Европейский Союз на саммите «Большой семерки» поднимет вопрос ответственности РФ в конфликте на Донбассе. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс конференции, передает «Укринформ».



«ЕС осуждает противоправные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС и его стран-членов и за его пределами. Я отметил этом в телефонном разговоре с президентом Путиным на этой неделе. В конфликте на востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участник конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Крыма Россией», — заявил Мишель.



Он также сообщил, что лидеры «Большой семерки» рассмотрят координацию мер в ответ на действия режима в Беларуси.



Саммит «Большой семерки» под председательством Великобритании будет проходить 11-13 июня на курорте Карбис-Бей в британском Корнуолле.

Ранее в ЕС обвинили Россию в срыве выполнения Минских соглашений и указали, что РФ является стороной конфликта на Донбассе. А также призвали вернуться в Совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК), который та покинула в конце 2017 года.