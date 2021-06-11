В Кабмине готовят план информационной реинтеграции жителей ОРДЛО и Крыма

В Кабмине готовят план информационной реинтеграции жителей временно оккупированных территорий Донбасса, Крыма и Севастополя. Об этом рассказал первый замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.



По его словам, конкретные шаги, которые правительство планирует предпринимать в рамках информационной реинтеграции жителей этих территорий, будут изложены в программных документах, которые сейчас разрабатываются и скоро будут представлены для утверждения Кабмином: Стратегии развития юга Украины и Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.



«Когда мы говорим о реинтеграции, прежде всего реинтеграция — это о людях. Это о ментальности. После того как мы реинтегрируем людей — наших граждан, проживающих во временно оккупированном Крыму, в городе Севастополь, на отдельных территориях в Донецкой и Луганской областях, после этого наступит полноценная реинтеграция», — добавил он.



Отдельно замминистра отметил, что уже разработан и находится на стадии согласования закон об основах переходного периода, который даст ответы на ключевые вопросы работы механизма освобождения, реинтеграции и постепенного восстановления оккупированных территорий.



В конце 2020 года была утверждена Концепция будущей стратегии экономического развития Донетчины и Луганщины.