На Луганщине от осложнений из-за ковида умерло еще семь больных

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще семь больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, восемь новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, пять в Старобельске, три в Лисичанске, два в Попасной, по одному в Рубежном, Белокуракино, Марковке, Новопскове, Станице Луганской, Троицке.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден в 26 414 случаях. Из них выздоровели — 24 902, лечатся — 586, умерло 926 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,2 (при пороговом 60).

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки не зарегистрировали новых случаев заболевания COVID-19. Из-за осложнений скончались три человека. Всего с начала пандемии группировка «ЛНР» признала 4 938 случаев заболевания. С выздоровлением выписан 4 341 пациент, скончались 454 человека.