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Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и Беларусь

15 июня 2021, 20:17

Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и Беларусь

Ситуация в Украине и Беларуси стала темой сегодняшнего саммита ЕС-США в Брюсселе. В частности, президент США Джо Байден и руководители Евросоюза Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам саммита в Брюсселе.

«Мы полны решимости продолжить поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ в Украине, Грузии и Молдове. Мы также решительно настроены добиваться прочного мира на Южном Кавказе», — заявили лидеры США и ЕС.

В то же время на саммите ЕС и США договорились заставить Александра Лукашенко ответить за его нападение на права человека и основные свободы в Беларуси, а также за принудительную посадку самолета Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности.

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