Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и Беларусь

Ситуация в Украине и Беларуси стала темой сегодняшнего саммита ЕС-США в Брюсселе. В частности, президент США Джо Байден и руководители Евросоюза Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.



Об этом говорится в совместном заявлении по результатам саммита в Брюсселе.



«Мы полны решимости продолжить поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС и будем поддерживать путь реформ в Украине, Грузии и Молдове. Мы также решительно настроены добиваться прочного мира на Южном Кавказе», — заявили лидеры США и ЕС.



В то же время на саммите ЕС и США договорились заставить Александра Лукашенко ответить за его нападение на права человека и основные свободы в Беларуси, а также за принудительную посадку самолета Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности.