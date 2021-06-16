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Россия отрабатывает возможный захват Киева, Одессы, Харькова – Зеленский

16 июня 2021, 18:26

Россия отрабатывает возможный захват Киева, Одессы, Харькова – Зеленский

В ходе совместных военных учений России и Беларуси планируется отработка возможного захвата новых украинских территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, которое обнародовал Офис президента.

Он отметил, что угроза эскалации на границах Украины возросла в связи с подготовкой Россией переговорной позиции в отношениях РФ и США.

«При всем уважении к самостоятельности нашей страны, здесь была внешняя причина – отношения РФ и США. Было показательное увеличение и отвод войск. А вероятность эскалации есть. Возросла ли она? Конечно. Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом», – сказал Зеленский.

При этом президент акцентировал, что Россия говорит одно, а на практике происходит другое.

«Если возвращаться к России, они говорят: "Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из "ДНР/ЛНР". Тогда вопрос: а "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" – Ред.), учения, которые вы проводите – не "Л-ДНР", не ОРДЛО, это вы [Россия] проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь – по той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина должна ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день, хотя он лично не считает, что это будет.

«Вероятность провокаций существует, в частности, в середине сентября, когда будет "Запад-2021". И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована», – резюмировал президент.

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