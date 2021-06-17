«Шахтер» начал тренироваться в экипировке Puma, но игровую форму покажет позже

Фото: «Шахтер»

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» начал подготовку к сезону, сменив производителя экипировки. Теперь «горняки» тренируются в форме компании Puma белого, черного и бирюзового цвета.

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При этом новую игровую форму «Шахтер» еще не показал. Как сообщается на сайте клуба, официальная презентация пройдет 15 июля. В этот день Puma и «Шахтер» представят эксклюзивную домашнюю и гостевую игровую форму. В этот же день экипировка поступит в продажу.



До презентации формы «Шахтер» во время товарищеских матчей на сборах в Австрии будет играть в футболках и шортах из регулярной коллекции Puma. Имеются в виду шаблонные комплекты экипировки.



«Шахтер» и Puma подписали контракт о сотрудничестве в 2020 году, однако сезон «горняки» доигрывали в экипировке компании Nike, с которой клуб сотрудничал с 2008 года.