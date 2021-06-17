На Луганщине в ходе обстрела ранен военнослужащий

В Луганской области в ходе обстрела вблизи поселка Новотошковское около 18:30 украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке «Север».



После оказания первой медицинской помощи постралавшего транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего — средней тяжести.



«На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины», — добавили в ОТГ.

В штабе ООС сообщили, что с начала текущих суток, 17 июня, боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.