Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел

В Донецке 23 июня горело трехэтажное здание когенерационной газовой электростанции на территории шахты им. Засядько. Об этом сообщили в спасательной службе при группировке «ДНР».



В незаконных вооруженных формированиях утверждают, что пожар возник из-за обстрела. Осколками повреждены три окна и трубопровод сокамерного газа. Огнем повреждены: газовые трубы, металлическая обшивка здания на площади 3 м2. Также огонь распространился на траву у здания.



На данный момент пожар потушен.



В штабе операции Объединенных сил сообщили, что 23 июня их позиции на Донбассе боевики обстреляли 22 раза.