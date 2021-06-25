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Электрослесаря приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение «референдума» в поддержку «ЛНР»

25 июня 2021, 09:41

Электрослесаря приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение «референдума» в поддержку «ЛНР»

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы жителя города Счастье, который принимал участие в проведении «референдума». Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 8 июня.

Согласно материалам дела, 10 мая 2014 года обвиняемый вступил в преступный сговор с другими лицами для проведения «референдума» в помещении Счастьенский СОШ № 2.

Мужчина выполнял функции «члена избирательной комиссии», в частности вел учет избирателей, выдавал «бюллетени», а также следил за процессом до его окончания. Его обвинили по ч. 2 ст. 110 УК, то есть в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Обвиняемый признал вину частично. Рассказал, что согласился принять участие в «голосовании», поскольку неоднократно принимал участие в различных выборах. 

По его словам, кто организовал голосования ему не известно. 

«Голосовал почти весь город, поэтому он считал, что это было официально. По поводу оплаты не интересовался, так как знал процедуру и приблизительную сумму из предыдущего опыта. Он принимал участие в подсчете голосов, но точно свою роль в этом процессе не помнит. Все бюллетени высыпали на стол и их считали все присутствующие. Председатель комиссии объявлял результаты и примерно 90% голосов было, в его понимании, за автономию Луганской области», — говорится в материалах дела.

По данному делу прокурор вписал в обвинительный акт смягчающие обстоятельства — искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления. Однако во время судебного разбирательства обвиняемый вину свою признал частично, давал показания в которых, по мнению суда, пытался приуменьшить как свою роль, так и роль других лиц в преступления.

Суд счел, что обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствуют. Поэтому суд назначил мужчине пять лет реального лишения свободы. В то же время мера пресечения к нему не применялась и суд не усматривает достаточных оснований для его применения в настоящее время.

Приговор еще можно обжаловать в апелляции.

Обвиняемый работал на Луганской тепловой электростанции, расположенной в городе Счастье вблизи Луганска.

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