На Донбассе ранен украинский военный от обстрела

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела со стороны незаконных формирований в воскресенье. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Раненый боец доставлен в больницу, его состояние — удовлетворительное.



Всего с начала суток 27 июня НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Подчеркивается, что огонь велся по позициям украинских военных у Шумов, Старогнатовки, Водяного.



На севере Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения. Как сообщили в штабе, БПЛА «был своевременно подавлен средствами РЭБ».