«ДНР» отправила поезд из Ясиноватой в Луганск

С 1 июля в отдельных районах Донбасса возобновили курсирование пассажирского поезда Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая. Он связывает между собой неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Поезд будет курсировать ежедневно.



В «Донецкой железной дороге», которая подчинена группировке «ДНР», говорят, что восстановят регулярное движение пригородных поездов из Дебальцево в Торез и обратно.



Ранее группировка «ДНР» разрешила выезд из отдельных районов Донецкой области в отдельные районы Луганщины. Пункты пропуска между ОРДО и ОРЛО долгое время не работали – в «ДНР» назвали это вынужденной мерой, вызванной пандемией коронавируса.