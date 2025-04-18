Новые квартиры и авто: сколько зарабатывают главы военных администраций в Донецкой области 

До 31 марта украинские госслужащие, в том числе главы военных администраций (ВА), должны были подать в Национальное агентство по противодействию коррупции свои декларации о доходах. Сколько зарабатывают главы ВА в Донецкой области, в том числе оккупированных городов, что изменилось в их декларациях в 2024 году — «Новости Донбасса» сравнили документы глав военных администраций.

Глава Краматорской ВА: недвижимости стало меньше

Российская армия контролирует более 60% Донецкой области. Тем не менее, даже в захваченных населенных пунктах де-юре продолжают действовать военные администрации, а их главы получают зарплату из бюджета. Речь здесь о тех городах и селах, которые были оккупированы после начала полномасштабного вторжения, где в 2020 году прошли местные выборы. В части населенных пунктов городской глава позже стал выполнять роль главы военной администрации. В части — чиновники были назначены указами президента.

Итак, к первой категории относится городской глава Краматорска Александр Гончаренко, который выполняет роль главы военной администрации. В 2024 году он заработал более одного миллиона трехсот тысяч гривен — то есть, примерно по сто тысяч в месяц. Недвижимости у семьи Гончаренко в прошлом году убавилось. В 2023 году на его жену Кристину была записана квартира площадью 90 квадратных метров — где именно, в декларации не указано, а также дом с двумя земельными участками в селе Диброва Лиманской громады. Из прошлогодней декларации это имущество исчезло. Причем, доходы от продажи какой-либо недвижимости не указаны. Возможно, дом в Диброве мог сгореть — осенью там бушевали пожары. Чтобы уточнить эту информацию, «Новости Донбасса» отправили запрос в Краматорскую военную администрацию.

К тому же, это не единственные потери у семьи Гончаренко. И в 2022-м, и в 2023 годах в декларациях главы ВА было указано нежилое помещение в Краматорске, а также квартира и паркоместо в Донецке. Все это принадлежало опять-таки Кристине Гончаренко. В прошлогодней декларации этой недвижимости нет.

Семья Александра Гончаренко продолжает заниматься аграрным бизнесом. Глава Краматорской военной администрации арендует семь земельных участков у Ясногоровского сельсовета и Краматорского горсовета в селе Ясногорка. Он владеет фермерским хозяйством «Ясногоровское», права на которое переданы матери Александра Гончаренко Нине.

На счетах в банках у Александра Гончаренко около 80-ти тысяч гривен и около 5 тысяч евро. 4 млн 280 тысяч гривен глава Краматорской ВА хранит наличными. В 2023 году суммы на счетах были меньшими: 52 тысячи 650 гривен и 1636 евро.

Глава Славянской ВА: самая маленькая зарплата

Глава военной администрации Славянска Вадим Лях, по сравнению с другими главами ВА, зарабатывает намного меньше. Общая сумма в прошлом году 296 тысяч 307 гривен — то есть, примерно по 25 тысяч в месяц. В 2023 году она была вдвое больше — 621 тысяча 615 гривен. Из недвижимости у семьи Ляха дом и два земельных участка в Славянске. В 2024 году Вадим Лях получил право на пользование квартирой в Краматорске, которая находится в совместной собственности жены и дочери Вадима Ляха, а также родителей его жены Александра и Елены Вишневских. Интересно, что 33% жилья записано на младшую дочь Вадима Ляха Анастасию, которой летом исполнится три года.

У семьи Вадима Ляха по-прежнему два автомобиля марки VOLVO, но в прошлом году его жена Екатерина начала заниматься предпринимательской деятельностью. В результате она заработала более 1 млн восьмисот тысяч гривен. Кроме того, 30 тысяч долларов Вадим Лях хранит наличными, а его жена 50 тысяч евро и 41 тысячу 500 долларов.

Глава Добропольской ВА: новая квартира

Глава Добропольской военной администрации Андрей Бондаренко зарабатывает в среднем по сто тысяч гривен в месяц — в 2024 году его общая зарплата 1 млн 209 тысяч 536 гривен. В собственности жены Андрея Бондаренко Марины квартира в Донецке. Но жила она вместе с сыном в Днепре — бесплатно в квартире некой Людмилы Кулаковой. Сам глава ВА за квартиру в Доброполье, судя по декларации, тоже не платит — живет в ней безвозмездно. Своих авто у семьи нет — Андрей Бондаренко опять-таки бесплатно пользуется Ауди Q7 2018 года выпуска.

Помимо зарплаты, у главы Добропольской ВА в 2024 году появился новый источник дохода — более 60-ти тысяч гривен пенсии. А еще 12 декабря 2024 года семья Бондаренко получила от Министерства по делам ветеранов более 2,5 млн гривен компенсации для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Возможно, это связано с тем, что в 2014 году Бондаренко участвовал в антитеррористической операции, но уже в 2016 году он подавал декларацию, как работник налоговой полиции Донецкой области.

В политику Бондаренко пришел в 2020 году. С момента начала полномасштабного вторжения в войсках не служил. Денежные активы семьи Андрея и Марины Бондаренко немаленькие и их бы явно хватило на покупку недвижимости: 87 тысяч долларов и 51 тысяча евро наличными — сумма в евро, кстати, по сравнению с 2023 годом увеличилась почти вдвое. За эти 2,5 млн гривен, полученные от Минветеранов, семья главы Добропольской ВА 25 февраля 2025 года купила квартиру в Днепре площадью 46 квадратных метров.

Глава Святогорской ВА: новая квартира в Сваляве

Глава Святогорской военной администрации Владимир Рыбалкин также купил квартиру в 2024 году. 19 октября 1 млн 77 тысяч гривен он заплатил за жилье площадью 70 квадратных метров в Сваляве Закарпатской области. Судя по данным из декларации, 600 тысяч гривен Рыбалкин занял 15 октября у Максима Коротуна. Это украинский дзюдоист, который сейчас занимается семейным бизнесом — переквалифицировался в руководителя машиностроительного завода в Краматорске. Интересно, что столько же, 600 тысяч гривен, Коротун в 2024 году отдал Владимиру Рыбалкину.

Зарплата Рыбалкина в прошлом году — более миллиона двухсот гривен. Жена главы Святогорской ВА, судя по всему, не работает. Ее доход в 2024 году — 10 тысяч гривен помощи для ВПЛ. Из недвижимости, помимо купленной квартиры, у Рыбалкиных часть дома и земельного участка в Святогорске, земля в селе Шандриголово и в селе Татьяновка.

Глава Дружковской ВА: доходы в старом статусе

Андрея Панкова назначили главой Дружковской ВА в конце февраля этого года. До этого он возглавлял Краматорскую районную государственную администрацию. Свою декларацию он подал через шесть дней после нового назначения. Поэтому зарплата в ней указана за старую должность. В 2024 году Панков заработал более 2 миллионов гривен — более 160-ти тысяч в месяц. Еще около 218 тысяч Андрею Панкову выплатили расчетных при увольнении. Жена главы Дружковской ВА Галина работает в благотворительной организации «Врачи без границ», в 2024 году она также присоединилась к команде «Project HOPE» — международной неправительственной гуманитарной организации.

В общем за прошлый год доходы Галины Панковой составили около миллиона гривен. У семьи Панкова есть три земельных участка, квартира, два гаража и жилой дом площадью 333 квадратных метра в Краматорске. В собственности жены Андрея Панкова Галины также квартира в Донецке. Ездит Андрей Панков на авто BMW X5. Никаких активов в Украине у семьи Панкова, согласно декларации, нет.

Глава Северской ВА: декларацию не подал

Декларации главы Северской ВА Алексея Воробьева на сайте НАПК нет. При этом подал свой отчет городской глава Северска Андрей Черняев, который в 2020 году выиграл выборы от партии «Оппозиционный блок — За жизнь». В 2024 году его зарплата в Северском горсовете — 150 тысяч 228 гривен за весь год. В прошлом году жена Черняева Елена продала авто ВАЗ 2109 и в мае купила автомобиль марки HONDA ACCORD. Она работает в Учебно-научном профессионально-педагогическом институте Украинской инженерно-педагогической академии, а также еще в нескольких учебных заведениях, среди которых Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. В общем за год Елена Черняева заработала примерно 500 тысяч гривен.

Глава Покровска: живет на зарплату в 170 тысяч в год

Глава Покровска Руслан Требушкин, несмотря на то, что находится в Бельгии, продолжает получать зарплату из бюджета. В 2024 году это было 170 тысяч 107 гривен за 12 месяцев — на 45 тысяч больше, чем в 2023 году. Никаких других доходов у семьи Требушкина нет. Сам Руслан Требушкин — собственник акций в ЧАО «Новьюэнерго». Эта компания зарегистрирована в Киеве и занимается строительством трубопроводов. У жены Требушкина Виктории — 100% часть в капитале ООО «Империя». Это магазин в Мирнограде — городе, который уже долгие месяцы под обстрелами и практически полностью разрушен.

В это время должность главы Покровской военной администрации занимает Сергей Добряк. Владимир Зеленский назначил его на этот пост в сентябре 2022 года. Ранее Добряк был замглавы Очеретинской поселковой громады. В 2024 году он заработал 2 миллиона гривен. У жены Добряка Ирины есть квартира в захваченной Авдеевке. Сейчас она бесплатно пользуется жильем в Краматорске, а Сергей Добряк — домом в Покровске. Задекларированных авто ни у главы военной администрации, ни у его жены нет. Около четырехсот тысяч гривен Сергей Добряк хранит в банке.

Глава Мирноградской ВА: новое авто

Городской глава Мирнограда Александр Брыкалов также получает зарплату. В 2024 году общая сумма составила 172 тысячи 552 гривны. Вся задекларированная недвижимость семьи находится в Мирнограде. Жена Александра Брыкалова Ирина работает в больнице в Днепре, где получила 305 тысяч гривен за год. И Александр, и его жена Ирина также имеют статус ВПЛ. Они получают выплаты как переселенцы. В прошлом году эта сумма составила 44 тысячи гривен.

А обязанности главы военной администрации Мирнограда исполняет Юрий Третьяк. У семьи две квартиры в Мирнограде, но с октября 2024 года и.о. главы ВА бесплатно пользуется жильем в Павлограде. Также из нового: 1 октября жена Третьяка Наталья купила авто марки FORD KUGA за 620 тысяч гривен. В 2024 году у нее появились ценные бумаги — военные облигации, но количество и номинальную стоимость Юрий Третьяк в декларации не указал. Что до доходов, то зарплата главы Мирноградской ВА в 2024 году составила 944 тысячи гривен — около 80-ти тысяч гривен в месяц.

Жена Юрия Третьяка, помимо основного места работы — коммунального предприятия «Служба единого заказчика» Мирноградского горсовета, занимается предпринимательской деятельностью. Работает в страховой киевской фирме «Евролайф Украина ЛТД». В совокупности в 2024 году Наталья Третьяк заработала более пятисот тысяч гривен. Что до денежных активов, то их у семьи Третьяка стало больше по сравнению с 2023 годом. Это 22 тысячи евро, более 22 тысяч долларов и около 200 тысяч гривен.

Глава Часовярской ВА: ни недвижимости, ни авто

Декларация главы Часовярской военной администрации Сергея Чауса выглядит, как документ, который он не успел заполнить. У семьи нет ни недвижимости, ни автомобилей. Зарплата Чауса в 2024 году — 1 млн 465 тыс 520 гривен — в среднем более 120-ти тысяч в месяц. Его жена Алена работала в отделе образования Часовярского горсовета, за что получила около 87 тысяч гривен, а также 30 тысяч как ВПЛ. В прошлом году у Сергея Чауса появились денежные активы. Это семь тысяч долларов наличными.

Глава Бахмутской ВА: миллионы в банках

Бахмут оккупированы с мая 2023 года. Несмотря на это, глава военной администрации Алексей Рева стабильно получает зарплату. Причем, немаленькую. В 2024 году она составила более 1 млн 400 тыс гривен. Помимо этого, ему выплачивают пенсию — более 200 тысяч за год. У семьи Ревы задекларирован дом, три земельных участка и гараж в Бахмуте. Также в декларации-2024 у Алексея Ревы появился жилой дом и земельный участок в селе Обуховка Днепропетровской области. Их арендует жена Ревы Светлана. В ее собственности также авто Mercedes Benz, которым глава Бахмутской ВА пользуется бесплатно.

Сам Алексей Рева владеет оружием — ружьем и карабином. Жена Алексея Ревы Светлана в прошлом году получила 180 тысяч гривен от компании «Производственно-коммерческое предприятие “Демы”». Интересно, что годом ранее эта сумма была более миллиона гривен. Эту фирму почти 30 лет назад основал Дмитрий Рева. Это сын главы бахмутской ВА — бывший народный депутат, в разное время член Партии регионов и «Оппозиционного блока». Его компания занимается арендой автомобилей и перевозкой пассажиров автобусами. Помимо прочего, у семьи Ревы немаленькие денежные активы. Это более 9 миллионов гривен, 15 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Кураховская ВА: новые денежные активы

У главы Кураховской военной администрации Романа Падуна за год не изменилось практически ничего. Разве что его зарплата стала выше почти на 500 тысяч гривен. В 2024 году Падун заработал более 1 млн 734 тыс гривен. Кроме того, добавились у главы ВА денежные активы — 250 тысяч гривен наличными, которых не было в декларации-2023. В собственности семьи Романа Падуна дачный домик, дом совхоза и земельный участок в Щурово, а также еще один участок здесь же в аренде. Автомобилей у семьи нет.

«Новости Донбасса» планировали пересмотреть декларации глав военных администраций и других городов, но документы главы Угледарской ВА Сергея Новикова, Соледарской ВА Сергея Гошко, Волновахской ВА Ивана Лубинца, Авдеевской ВА Виталия Барабаша, Константиновской ВА Сергея Горбунова, Торецкой ВА Василия Чинчика, а также глав Мариуполя в базе Нацагентства по предотвращению коррупции мы не нашли. Напомним, еще в 2023 году НАПК удалило из общего доступа все декларации городского головы Мариуполя Вадима Бойченко на основании нормы законодательства — он является членом семьи военнослужащего.