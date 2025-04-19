«Новая кухня» мариупольчанки Марии Бубновой: вызовы для бизнеса в эпоху перемен и войн

«Вижу цель — не вижу препятствий», — именно такой девиз характеризует одновременно образ жизни, побудительные мотивы и чрезвычайную жизнестойкость харизматичной бизнес-леди из Мариуполя Марии Бубновой.



Ее характер закалила непростая история становления бизнеса и взаимоотношений с властью в довоенном Мариуполе. А испытания, которые настигли после начала полномасштабной агрессии, придали этой закаленной стали еще большую прочность и пластичность. Ведь иначе как выстоять, когда чуть ли не ежедневно правила игры становятся все более сложными и непредсказуемыми? Американское агентство USAID, пообещавшее поддержку семье предпринимателей, которые чудом выжили и вырвались из блокадного Мариуполя, в итоге оставило их на произвол судьбы.

Жизненная программа от родителей дала сбой

О чем мечтали в детстве? Кем хотели стать? Эти простые вопросы мою героиню немного удивили.

«Не было такого! Просто мама учила: надо поступить в металлургический вуз, чтобы стать инженером. А дальше четкая программа: заканчиваешь университет, выходишь замуж, устраиваешься на работу, потом сразу уходишь в декрет, чтобы, когда придет время вернуться, тебя ждало закрепленное место. Логика! Это же был 2005 год и насквозь промышленный город!».

Знакомство с будущим мужем, видимо, гармонично вписалось в эту программу:

«Сергей жил в соседнем подъезде. Он на год старше меня. Познакомились, когда я переходила в 11-й класс, и с тех пор мы уже 25 лет вместе. А поженились 30 апреля 2004-го, так что скоро будем отмечать 21-ю годовщину».

Мария говорит, что вместе они «росли, развивались, умнели». Получив высшее образование, оба работали на «Азовмаше», Сергей — инженером-конструктором, Мария занималась бумажной работой. Согласно плану, через год после трудоустройства родилась дочь Алина. А вот когда пришло время возвращаться на предприятие, программа жизни от родителей дала сбой — Марию сократили, потому что некогда успешный «Азовмаш» трещал по швам. Она устроилась в агентства, которые занимались подбором персонала для меткомбината «Азовсталь».

На этот момент Сергей, который всегда мечтал работать на себя, уже некоторое время совмещал работу на «Азовмаше», которая не имела никаких перспектив карьерного роста, с торговым делом на одном из городских рынков. Открыл там точку продажи овощей и фруктов, рано утром делал, что необходимо, оставлял продавца и ехал на «Азовмаш», а вечером снова возвращался на рынок. И в таком плотном режиме работал полгода.

Осенью 2011 года Сергей уволился с предприятия, а вскоре это сделала и Мария, с тех пор оба сконцентрировались на развитии собственного дела. В следующем году открыли ОАО «Азовская фруктовая компания». Еще через год начали возить из фермерских хозяйств яблоки, персики, клубнику и всю сезонную продукцию на оптовый рынок и в сети популярных супермаркетов Донецкой и Луганской области. Арендовали помещение для склада, приобрели грузовое авто, развивались, как могли.

«Когда уже пошел бизнес, мы вместе росли, набираясь необходимых знаний. Сергей получал их в процессе работы, а я пошла на различные обучающие программы», — рассказывает Мария.

2014 год принес сначала хорошее событие — осенью у супругов родился второй ребенок, сын Артем, потом плохое — на востоке страны россияне развязали войну, которая сама по себе есть беда, к тому же предприниматели потеряли важный регион для сбыта продукции, а с ним и 100 000$, которые успели заработать.

Шпаги наголо

Мария с Сергеем сдаваться не собирались. В Мариуполе у них была хорошо налажена выносная торговля с лотков, был оптовый рынок, значительно расширился ассортимент продукции — к фруктам добавили еще овощную группу. Магазины охотно сотрудничали, закупая товар у предприятия, которое в своем секторе выбилось в лидеры. Но и на эту бочку меда нашлась своя ложка дегтя, — в 2016 году к местной власти пришла молодая команда во главе с мэром Вадимом Бойченко, которая имела свое особое представление о том, как должен развиваться Мариуполь и бизнес в нем.

«Новый мэр говорит: "Город должен быть красивым. Выносной торговли у нас больше не будет, то есть вас я вычеркиваю", — вспоминает Мария, — Мы начинаем активно защищаться. Для нас тогда торговля была промежуточным этапом, чтобы восстановиться и перерасти, например, в производство».

Чтобы иметь ресурсы для защиты интересов как собственных, так и своих коллег, которые занимаются оптовой выносной торговлей, Мария Бубнова регистрирует общественную организацию «Сила предпринимателей». Вместе с мужем пытается отстаивать общие интересы в судах, не привлекая к этому адвокатов. Они изучают вдоль и поперек законодательство, а Мария еще для обучения ездит на конференции и семинары в Киев. Параллельно предприниматели, по словам Марии, «заходят в бой с местными властями». Посещают сессии городского совета, наблюдают, что там происходит, делают видеозапись довольно неоднозначных заявлений и распоряжений мэра, в том числе «разобраться с бизнесом Бубновых». Вместо того, чтобы испугаться, Мария встречается с городским головой на его личных приемах.

«Какое-то время совещания в Департаменте экономики начинались с прочтения постов из моего Фейсбука. Я хорошо изучила, что такое запрос о доступе к публичной информации, снимала личные приемы на камеру, выкладывала, монтировала ролики, выходила на СМИ, участвовала в прямых телеэфирах. Отстаивала позицию, что все должны работать в правовом поле и в одинаковых условиях».

Бубновы выстояли, выиграли для себя время и хоть в конце концов и были вынуждены закрыть выносную торговлю, однако стали работать напрямую с магазинами. А главное — на основе ООО «Азовская фруктовая компания» открыли собственное производство. Этому поспособствовал первый выигранный ими в 2018 году грант «Украинский донецкий кулак». На оборудовании, которое было приобретено за средства от гранта, компания начала производить овощные полуфабрикаты.

Занимаясь бизнесом, они не опускали шпаги и продолжали принципиальное противостояние с городской властью. Мария, которая в то время уже имела удостоверение журналиста, ходила по учебным заведениям с видеокамерой и проверяла, как в столовых налажено детское питание. А потом демонстрировала выявленные недостатки в прямых эфирах местного телевидения. А еще проводила среди работников детских садов семинар по HACCP— системе безопасности пищевых продуктов. Открыла в Фейсбуке страницу «Родители Мариуполя» с тысячами подписчиков (она, кстати, и сейчас действующая).

А однажды к родительскому делу эффектно присоединилась и дочь Алина, которая уже училась в седьмом классе и была в курсе всех общественных акций, идеи которых рождались в семейном кругу. Девочка подняла тему отсутствия перегородок в школьных туалетах, из-за чего дети полностью лишены приватности. Этот конфуз стал быстро известен по всей стране, благодаря любопытству многих центральных телеканалов…

В 2021 году городские власти наконец услышали Бубновых и стали с ними считаться. «Они поняли, что мы сильны, что основательно подходим к любым вопросам и можем предложить эффективные решения». Двумя годами ранее супруги подали заявку на грант USAID «Экономическая поддержка Украины», а в январе 2022—го уже подписали с этим агентством соглашение на получение оборудования на 250 000$. Казалось, впереди большие свершения...

«Мы проснулись и поняли, что началась война»

Как и большинство мариупольцев Бубновы не верили предупреждениям из-за рубежа, что россияне готовят полномасштабное нападение на Украину. Они верили нашим военным, которые уверяли, что западная сторона Мариуполя, где жила семья, хорошо защищена, и что нападение возможно только с востока. Как мы уже знаем, это было роковой ошибкой.

«Никто даже мысли не допускал, что россиянам будет принципиально нужно уничтожить Мариуполь, — рассказывает Мария. — Вечером 22 февраля мы еще ходили на антивоенный митинг возле драматического театра. А утром 24-го поняли, что началась война. Сказали детям, чтобы не выходили из дома и не приближались к окнам. Что-то нужно было делать и я пошла сдавать кровь в областную больницу... Мы работали до последней возможности, отгружая заказы для магазинов. Наш водитель, который возвращался из Херсонской области на грузовике с картофелем, ехал буквально наперегонки с российскими танками. 26 февраля мы распустили рабочих и перед тем, как выключить холодильники и морозильники, отвезли в территориальную оборону 300 кг замороженных супов. Спросили у военных, можем ли еще выехать из города, они ответили, что уже нет».

С тех пор их семья, которая жила на западной окраине города, куда неожиданно и очень быстро добрались оккупанты, была вынуждена жить у друзей, через каждые несколько дней меняя дислокацию. Повезло вовремя покинуть собственное жилье, потому что на следующий день во дворе сгорели все машины. 15 марта стало известно о возможности выехать из Мариуполя и Бубновы двинулись двумя машинами: на грузовике — Сергей с дочкой, на легковой — Мария с сыном.

На блокпосту, что на въезде в Бердянск, женщина имела неосторожность поругаться с российскими военными за то, что они сделали с Мариуполем.

«Мне говорят, если рот не закроешь, то уже никуда не доедешь». Пришлось замолчать. А еще я прятала у сына мобильник, потому что если бы увидели, что происходит на моих страницах в соцсетях, мне бы был конец!».

Оказавшись на подконтрольной Украине территории, Бубновы держали курс на Черновицкую область, потому что в одном из сел жил партнер — поставщик продукции. Надо было где-то перевести дух и решить, что делать дальше. Мария обратилась к соцсетям, и один из ее подписчиков предложил поехать к сестре в Нидерланды, где открывали приют для переселенцев. Мария посадила в машину Алину, Артема и любимца семьи — джек рассел терьера и направилась в небольшой городок Нейвердал.

Свое пребывание в Нейвердале Мария вспоминает с теплотой и благодарностью к тем, кто принимал и помогал. Но она четко понимала, что приехала сюда только для того, чтобы пересидеть тяжелые времена и понять, где в Украине они с мужем дальше начнут строить бизнес. Когда они уехали из Мариуполя, агентство USAID пообещало дальнейшую поддержку, если они решатся продолжать реализацию своего бизнес-проекта.

В Нидерландах Мария с детьми пробыла полтора года. А в Украине в этот период Сергей едва ли не круглосуточно работал над проектом онлайн — переписывал его под новые условия, подавал заявки на различные гранты. Чтобы воссоединиться в Украине, надо было определиться с городом, который бы согласовал USAID. Мария по привычке снова обратилась к друзьям через соцсети и нашла тот единственный город, который для этого подходил — Славутич в Киевской области. Осенью 2023 года она села с детьми в машину и поехала уже знакомым путем в обратном направлении — в Украину, где их ждал Сергей.

Через тернии к цели

В Славутиче местные власти предложили Бубновым помещение со всеми необходимыми коммуникациями, сын пошел в школу, взрослые нашли друзей и продолжали работать над своим проектом. А с лета наконец начали получать оборудование для изготовления и фасовки готовых первых блюд в реторт-пакетах: автоклав, машинки для нарезки овощей и мяса, дозирующее устройство, транспортеры, парогенераторы и другое оборудование. 1 февраля 2024 года впервые сварили сырный крем-суп в «Новой кухне», так Бубновы назвали свое новорожденное предприятие.

Продукцию фасовали в реторт-пакеты, — этой идеей Мария вдохновилась, находясь за границей. И отныне уже у нее «на кухне» рабочие занимались изготовлением супов на специальных машинах: очищали, нарезали и пассеровали овощи, варили мясной бульон, а затем, фасовали продукцию в реторт-пакеты, стерилизовали их в автоклаве. Мощность производственной линии позволяла за день изготовить 1700 порций супов и борщей, оставалось только найти соответствующие возможности для их сбыта.

А 26 апреля произошло событие, которое сделало и предпринимателей, и их детище, известными на всю Украину — находясь в Славутиче «Новую кухню» посетил Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.

«Я показала президенту наше оборудование, он пробыл на производстве минут 40, это была наша маленькая победа», — говорит о визите Мария.

К сожалению, приподнятое настроение длилось недолго. Как-то заметили, что одна линия оборудования, отвечающая за фасовку — запайщик с дозирующим устройством — работает некорректно, оставляя после себя брак. Бубновы обратились с проблемой в USAID «Экономическая поддержка Украины», потому что именно агентство определяло поставщика оборудования. Там ответили: «Хорошо, бракованное оборудование забираем, грант закрываем и открываем новый, а с ним и новый тендер на закупку оборудования».

Но все это заняло много времени, потому что только на изучение европейского рынка у Сергея ушло полгода. Не имея никаких консультантов, он самостоятельно переварил огромный объем информации, разрабатывая новую производственную линию. Наконец был открыт новый тендер на закупку оборудования и когда оставалось только выбрать кого-то из трех поставщиков, решением руководства США агентство USAID закрывается.

Что делать предпринимателям? Они вложили в свою «Новую кухню» не только грантовые деньги, но и собственные, а еще кредиты и займы. Грантодатель бракованное оборудование забрал, а исправное так и не предоставил. В команде у Бубновых работает 10 рабочих. Вместо автоматизированного труда предприятие было вынуждено перейти на ручной:

«Если раньше могли выпускать 3000 порций за два-три часа, теперь 1500 порций за пять часов. Людям трудно, мы теряем на сырье, получаем убытки, не можем выйти на плановую мощность и снизить себестоимость. А еще есть проблемы со сбытом, поэтому работаем три-четыре дня в месяц».

Стучите и вам откроют?

Наверняка многие в таких условиях впали бы в отчаяние. Но Бубновы не могут того себе позволить. За полтора года деятельности Мария наработала положительный имидж предпринимательницы из Мариуполя, которая потеряв все, смогла подняться и начать бизнес на новом месте. И если сначала она ездила в Киев на семинары и тренинги обучаться, то потом ее стали приглашать, как человека, которій достоин того, чтобы делиться опытом и вдохновлять. Когда-то с Марией Бубновой была вынуждена считаться мариупольская власть, а сейчас с ней хорошо знакомы в Киевской областной госадминистрации, в некоторых министерствах и других структурах.

Уже после начала полномасштабной войны Бубновы выиграли 16 грантов. На один из них — для перерабатывающих предприятий, который является частью государственной политики «Сделано в Украине», по непонятным причинам дважды получили отказ. И вот как-то, находясь на мероприятии в резиденции Великобритании в Украине, среди присутствующих Мария заметила заместителя министра экономики Татьяну Бережную, которая рассказывала о грантах и о возможностях предпринимателей в нашей стране. Мария подошла к госслужащей и рассказала, что ей почему-то в гранте отказали. Впоследствии предпринимательница получила рекомендации по поданной заявке, а позже и положительный ответ.

На разных уровнях Мария пытается найти и решение проблемы со сбытом продукции «Новой кухни». Рассказывает, что во всех магазинах Славутича есть реторт-пакеты ее торговой марки, но этого мало, надо искать новые возможности. Волонтеры для военных на передовой заказывают готовые супы и там они очень уместны — удобны и питательны. Но, чтобы работать более масштабно, нужно одобрение министерства обороны Украины. Мария неоднократно писала письма в DOT (государственный оператор тыла), обращалась в Общественный совет при минобороны, но четкого, аргументированного ответа пока не получила.

Однако у этой женщины очень неординарное отношение к проблемам. Слово «нет» она воспринимает не как трагедию, а как возможность найти «да» в другом месте. Поскольку расширение рынка сбыта в собственной стране происходит слишком медленно, Мария пытается найти окно возможностей за рубежом. Размещает рекламу продукции «Новой кухни» для европейских потребителей через один из онлайн-магазинов, не забывает и об отечественных сторонниках готовой еды, для них реклама во всех имеющихся соцсетях.

Кстати, ведение в них своих каналов — большая часть ежедневной работы предпринимательницы. Именно здесь она рассказывает обо всем, что происходит в «Новой кухне» и личной жизни семьи, делится достижениями, проблемами и опытом. Именно поэтому посетители каналов раньше медиа узнали, кто является автором рецептов всех последних блюд. Это 18-летняя дочь Алина, которая осенью 2024 года училась в кулинарной школе во французском городе Тулуза. Вернувшись в Славутич девушка помогает родителям с разработкой новых рецептов. Сейчас Алина самостоятельно зарабатывает себе на жизнь, обучая английскому языку детей, а еще готовится подать заявку на грант «Собственное дело».

Четвероклассник Артем сконцентрирован исключительно на учебе и шахматах, но тоже зарабатывает понемногу деньги, помогая сестре в ее делах. Между тем, благополучие незаурядной бизнес-семьи из Мариуполя очень зависит от того, как разрешится ситуация с оборудованием для «Новой кухни». USAID уже не в состоянии выполнить свои обязательства. Но тогда это должен сделать кто-то другой. С просьбой о помощи, Мария Бубнова направила письма в министерства экономики, финансов, лично министру Юлии Свириденко. Ответа пока нет. Есть только надежда, что в Украине не дадут исчезнуть семейному предприятию, которое создано отчаянными переселенцами из Мариуполя. Иначе каким это будет знаком для других, которые только пытаются стать на трудный и хрупкий путь предпринимательства в воюющей стране?

В январе этого года на Форуме «От экономического видения города к восстановлению Украины: опыт Мариуполя и видение международных партнеров» Мария Бубнова отметила: «Можно мечтать о том, как мы вернемся в Мариуполь после деоккупации. Можно планировать, как будем уговаривать предпринимателей открыть бизнес на новом месте или релоцировать то, что сейчас работает в Украине. Можно даже подискутировать на тему: «Хочет ли кто-то из предпринимателей вернуться домой и что для этого нужно будет сделать?». Вместо этого я говорила о том, что происходит сегодня с предпринимателями-ВПЛ. Если сейчас не начать решать проблемы, не помогать бизнесу выжить в современных условиях, то будущее для них не наступит, и некому будет возвращаться».