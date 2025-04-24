Атака РФ на Украину: сбито 112 целей силами ПВО

ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 24 апреля 2025 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Атака началась около 19:30 23 апреля и продолжалась всю ночь. Основным направлением удара стала столица — город Киев.







По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, оккупанты применили ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, ударные БпЛА Shahed, а также дроны-имитаторы.

Радиотехническими войсками зафиксировано 215 вражеских целей, среди них:

11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23»;

37 крылатых ракет Х-101;

6 ракет «Искандер-К»;

12 «Калибров»;

4 ракеты Х-59/Х-69;

145 ударных БпЛА и дронов-имитаторов.

К отражению атаки были привлечены авиация, силы ПВО, мобильные группы и средства радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 10:00 сбито 112 целей:

7 баллистических ракет;

31 крылатая ракета Х-101;

6 ракет «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты;

64 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, 68 дронов-имитаторов были потеряны без последствий. В отражении атаки участвовали истребители F-16 и Mirage, на счету украинских пилотов — десятки сбитых целей.



От ударов пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области. Информация о последствиях уточняется.