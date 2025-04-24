Атака РФ на Украину: сбито 112 целей силами ПВО

В ночь на 24 апреля 2025 года российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Атака началась около 19:30 23 апреля и продолжалась всю ночь. Основным направлением удара стала столица — город Киев.
По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, оккупанты применили ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, ударные БпЛА Shahed, а также дроны-имитаторы.
Радиотехническими войсками зафиксировано 215 вражеских целей, среди них:
К отражению атаки были привлечены авиация, силы ПВО, мобильные группы и средства радиоэлектронной борьбы.
По состоянию на 10:00 сбито 112 целей:
Кроме того, 68 дронов-имитаторов были потеряны без последствий. В отражении атаки участвовали истребители F-16 и Mirage, на счету украинских пилотов — десятки сбитых целей.
От ударов пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области. Информация о последствиях уточняется.
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