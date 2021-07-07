Коронавирус в Донецкой области: 27 заболевших за сутки

В Донецкой области за сутки коронавирусом заболели 27 человек. Еще три человека умерли от осложнений, вызванных болезнью. Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 783 случаев коронавирусной болезни. Из них 88 068 человек выздоровели, а 2 366 умерли.



Вчера в области первую дозу прививки получили 1 958 человек, вторую дозу — 1 726 человек.



С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 83 361 человека, а второй – 37 566.