Дело MH17: Суд отклонил ходатайство защиты Пулатова об изучении обломков

Суд по делу о сбитом самолете рейса MH17 отклонил ходатайство адвокатов обвиняемого Олега Пулатова по изучению всех обломков. Об этом сообщает «Укринформ».



Кроме того, суд на сегодняшнем заседании отправил аудиозаписи с Пулатова на анализ на манипуляции, определив дедлайн — 1 ноября 2021 года.



В общем суд отклонил большинство ходатайств защиты Пулатова, в частности относительно сведений российского концерна «Алмаз-Антей» об уничтожении борта.



Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс также отметил, что не видит ничего важного для суда в видео, в котором олигарх Игорь Коломойский, по словам представителей Пулатова, якобы говорит о сбивания MH17. Ходатайство защиты об исследовании и приобщении к делу это видео также отклонено.



Следующее заседание суда состоится 6 сентября. В ходе этого заседания родственники погибших смогут выступить с обращением к суду.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.