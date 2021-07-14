ЕС включил Украину в «зеленый список», но это не означает автоматическое разрешение на въезд

Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень стран, для граждан которых предлагается отменить ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.



Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал это решение шагом к восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.



«Это свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии», – прокомментировал Кулеба.



При этом МИД Украины напоминает, что включение в «зеленый список» не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС.



Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер, а государства-члены самостоятельно принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные «зеленые списки».



МИД Украины рекомендует перед поездкой проверять актуальную информацию в отношении каждой конкретной страны.

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