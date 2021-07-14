Баканов: СБУ открыла более 23 тысяч дел по фактам военной агрессии РФ

Следователи СБУ с февраля 2014 года открыли более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины. Об этом Глава СБУ Иван Баканов сообщил во время совещания руководителей силовых ведомств, передает пресс-служба СБУ.



«Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тысяч уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта», — подчеркнул Баканов.



По его словам, за семь последних лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тысяч уголовных производств.



«С февраля 2014 следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлено более 3,5 тысяч уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными», — добавил он.



При этом глава СБУ отметил, что расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины. Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящихся на неподконтрольных территориях.