СМИ: У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к Авакову.



Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.



13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.



14 июля Верховная Рада поддержала отставку министра. «За» проголосовал 291 народный депутат.



Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.