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Рада уволила Авакова с поста главы МВД

15 июля 2021, 10:15

Рада уволила Авакова с поста главы МВД

Верховная Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. За соответствующее решение был отдан 291 голос на заседании в четверг.

Аваков занимал пост главы МВД с февраля 2014 года. 13 июля 2021 года он написал заявление об отставке.

Новым министром внутренних дел может стать народный депутат от фракции «Слуга Народа» Денис Монастырский. Его кандидатуру фракции монобольшинства предложил президент Владимир Зеленский.

Голосование по назначению нового главы МВД ожидается в пятницу.

Сейчас Монастырский возглавляет комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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