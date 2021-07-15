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Рада приняла законопроекты об охране атмосферного воздуха

15 июля 2021, 18:51

Рада приняла законопроекты об охране атмосферного воздуха

Парламент внес изменения в законодательство об охране атмосферного воздуха. За принятие соответствующего законопроекта №4259 во втором чтении и в целом проголосовали 319 народных депутатов на заседании в четверг.

Документ предусматривает изменения в закон «Об охране атмосферного воздуха» касательно урегулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам.

Решение принято на выполнение Украиной международных обязательств в сфере предотвращения изменения климата.

Кроме того, народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №5339 о механизме регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

Законопроект предусматривает основные требования для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, регулирует процедуру выдачи разрешения и порядок отказа, приостановления и аннулирования разрешения на выбросы.

В документе указывается временное ограничение и невозможность переноса субъектами хозяйствования выполнения природоохранных мероприятий, утвержденных разрешением на выбросы.

Также законопроект определяет понятие «фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

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