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Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться

16 июля 2021, 18:07

Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться

В пресных водоемах на неподконтрольной территории Донецкой области нельзя купаться. К такому выводу пришла служба санитарно-эпидемиологического надзора, подконтрольная группировке «ДНР».

Местные специалисты зафиксировали в водоемах превышение кишечных палочек от 1,5 до 48 раз. Это значит, что вода не соответствует нормативным требованиям.  

Пригодным для купания признали только Азовское море. 

В центре Донецка у реки Кальмиус обустроен пляж – сейчас он пользуется большой популярностью. В конце июня Telegram-канал @donbassr показал, как там отдыхают местные жители.

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водоемы донецка кишечная палочка

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