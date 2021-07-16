Во всех водоемах неподконтрольной Донетчины опасно купаться

В пресных водоемах на неподконтрольной территории Донецкой области нельзя купаться. К такому выводу пришла служба санитарно-эпидемиологического надзора, подконтрольная группировке «ДНР».



Местные специалисты зафиксировали в водоемах превышение кишечных палочек от 1,5 до 48 раз. Это значит, что вода не соответствует нормативным требованиям.



Пригодным для купания признали только Азовское море.



В центре Донецка у реки Кальмиус обустроен пляж – сейчас он пользуется большой популярностью. В конце июня Telegram-канал @donbassr показал, как там отдыхают местные жители.