ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5

В Луганской области наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали в неподконтрольном правительству Золотом-5 / Михайловка повреждения двух квартир, одна из которых - жилая. Об этом сообщается в отчете миссии.



По улице Мира, 3, в квартирах на втором и четвертом этажах наблюдатели видели отверстия в окнах. СММ оценила повреждения как недавние, не смогла оценить тип используемого оружия или направление огня.



Женщина, присматривающая за первой квартирой, рассказала, что повреждение в период между 15 и 18 июля.



Другой житель дома сообщил миссии, что квартира получила повреждения вечером 16 июля.